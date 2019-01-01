Общество

Членом Общественной палаты стал ведущий Борис Корчевников

28 июня15:34

Распоряжением президента России Владимира Путина генеральный директор телеканала «Спас», телеведущий Борис Корчевников введен в состав Общественной палаты (ОП).

Ранее глава государства прислал Корчевникову личное письмо с приглашением войти в состав ОП и получил согласие, уточняет Ura.ru.

В президентской квоте Корчевников займет место Евгенией Уваркиной. Она была избрана мэром Липецка и покинула Общественную палату.

В Общественной палате призвали поднять тарифы ЖКХ в нескольких регионах

36-летний телеведущий на выборах президента 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Путина.

Добавим, Общественная палата — основной институт, призванный обеспечивать взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества.


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