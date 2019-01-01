Членом Общественной палаты стал ведущий Борис Корчевников
Распоряжением президента России Владимира Путина генеральный директор телеканала «Спас», телеведущий Борис Корчевников введен в состав Общественной палаты (ОП).
Ранее глава государства прислал Корчевникову личное письмо с приглашением войти в состав ОП и получил согласие, уточняет Ura.ru.
В президентской квоте Корчевников займет место Евгенией Уваркиной. Она была избрана мэром Липецка и покинула Общественную палату.
36-летний телеведущий на выборах президента 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Путина.
Добавим, Общественная палата — основной институт, призванный обеспечивать взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества.
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