Число пользователей VPN в России выросло почти на 40% в 2023 году

Руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов заявил, что за три исследуемых года на 2023-й пришлось почти 60% подключений к VPN.

«Несмотря на массовые блокировки этих сервисов, пользователи находят новые лазейки, а производители соответствующего ПО продолжают делать расширения для браузеров, которые в текущих условиях по-прежнему работают», — отметил он.

Больше всего пользователей VPN в текущем году оказалось в Москве (11%), в Краснодарском крае (9%), Санкт-Петербурге (8%), Ростовской области и Пермском крае (по 5%).

Отмечается, что в 2023 году на 8% выросла доля мужчин, пользующихся VPN-сервисами, тогда как женщин стало меньше, также на 8%. Исследователи объясняют это тем, что мужчины стали чаще искать способы приобретения различных цифровых продуктов на площадках, официально не работающих с Россией.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что в стране будут блокировать конкретные сервисы VPN, которые определены членами экспертной комиссии как угроза безопасности функционирования интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

