Число пользователей VPN в России выросло почти на 40% в 2023 году
Аналитики компании Platforma выяснили, что в 2023 году в России на 37% выросло число граждан, использующих VPN-сервисы. В основном это граждане в возрасте 35-44 года (63%), при этом на 10% выросло число граждан в возрасте 25-34 лет, использующих такие сервисы.
Руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов заявил, что за три исследуемых года на 2023-й пришлось почти 60% подключений к VPN.
«Несмотря на массовые блокировки этих сервисов, пользователи находят новые лазейки, а производители соответствующего ПО продолжают делать расширения для браузеров, которые в текущих условиях по-прежнему работают», — отметил он.
Больше всего пользователей VPN в текущем году оказалось в Москве (11%), в Краснодарском крае (9%), Санкт-Петербурге (8%), Ростовской области и Пермском крае (по 5%).
Отмечается, что в 2023 году на 8% выросла доля мужчин, пользующихся VPN-сервисами, тогда как женщин стало меньше, также на 8%. Исследователи объясняют это тем, что мужчины стали чаще искать способы приобретения различных цифровых продуктов на площадках, официально не работающих с Россией.
Ранее в Минцифры РФ заявили, что в стране будут блокировать конкретные сервисы VPN, которые определены членами экспертной комиссии как угроза безопасности функционирования интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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