Чили заявила о планируемой покупке «Спутника V»

Власти Чили объявили о намерении купить российский препарат "Спутник V", чтобы обеспечить граждан третьей дозой вакцины. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера в трансляции в Twitter.

"Мы хотим проинформировать граждан, что благодаря переговорам и соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и "Спутник V" мы располагаем гарантированным объемом вакцин, необходимым для возможного введения третьей дозы", - подчеркнул Пиньера.

При этом уже 11 миллионов чилийцев получили по две дозы вакцины, еще 13 миллионов прошли вакцинацию первым компонентом. По словам президента, это составляет 73% взрослых граждан страны.

