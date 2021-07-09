Чили заявила о планируемой покупке «Спутника V»
Власти Чили объявили о намерении купить российский препарат "Спутник V", чтобы обеспечить граждан третьей дозой вакцины. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера в трансляции в Twitter.
"Мы хотим проинформировать граждан, что благодаря переговорам и соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и "Спутник V" мы располагаем гарантированным объемом вакцин, необходимым для возможного введения третьей дозы", - подчеркнул Пиньера.
При этом уже 11 миллионов чилийцев получили по две дозы вакцины, еще 13 миллионов прошли вакцинацию первым компонентом. По словам президента, это составляет 73% взрослых граждан страны.
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