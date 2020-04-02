Частные клиники включились в борьбу с короновирусом

В Москве к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 подключились частные клиники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Как отметил мэр, в этой борьбе предстоит сложная работа, включающая в себя подготовку персонала, его моральный настрой, логистику, перемещение пациентов, оснащение и перестройку помещений. По словам Собянина, на объектах круглосуточно работают тысячи людей.

В настоящее время лечение коронавирусной инфекцией в городе проводится в восьми городских стационарах. Также, согласно заявлению мэра, к середине апреля для этих целей будет открыт лечебный корпус №6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.



Напомним, по данным на 1 апреля, в Москве зафиксировано 1 880 случаев заболевания.

