Частные клиники включились в борьбу с короновирусом
В Москве к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 подключились частные клиники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.
Как отметил мэр, в этой борьбе предстоит сложная работа, включающая в себя подготовку персонала, его моральный настрой, логистику, перемещение пациентов, оснащение и перестройку помещений. По словам Собянина, на объектах круглосуточно работают тысячи людей.
В настоящее время лечение коронавирусной инфекцией в городе проводится в восьми городских стационарах. Также, согласно заявлению мэра, к середине апреля для этих целей будет открыт лечебный корпус №6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.
Напомним, по данным на 1 апреля, в Москве зафиксировано 1 880 случаев заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В США жертвой коронавируса стал младенец
- Более 1,2 тысячи нарушителей карантина привлекли к ответственности
- В кабмине предложили продлять нерабочие дни, исходя из ситуации в конкретном регионе
- Путин назвал число россиян, находящихся на карантине из-за COVID-19
- Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС