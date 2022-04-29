СМИ анонсировали досрочный выход из колонии Улюкаева

Политик сможет покинуть колонию в мае, после того, как решение суда вступит в силу. Вопрос о досрочном освобождении был решен 27 апреля.

Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Улюкаев был осужден по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина в 2017 году. Помимо тюремного срока, суд обязал экс-министра выплатить штраф в 130 миллионов рублей.

