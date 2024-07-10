Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании
Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумен Сергий (Романов), приговоренный к 3,5 года лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство и 6 годам 11 месяцам заключения по статье об экстремизме, попросил президента Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщает Ura.ru.
Издание опубликовало обращение бывшего священнослужителя, в котором тот отмечает, что был пострижен в иночество в 1998 году, всегда «со всяким старанием и ревностью относился к монашескому деланию», участвовал в строительстве монастырей и занимался благотворительностью. Сейчас Сергий оказывает помощь военным в зоне специальной военной операции.
Экс-схиигумен подчеркнул, что отбыл более половины назначенного наказания, находится «в преклонном возрасте» и имеет проблемы со здоровьем.
«Я страдаю рядом серьезных заболеваний. После освобождения по любым основанием буду вести тихую жизнь пенсионера. Прошу вас, Владимир Владимирович, помиловать и освободить меня», — говорится в письме экс-схиигумена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru