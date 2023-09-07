Бывшему схимонаху Сергию смягчили приговор

Суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты и сократил Романову срок лишения свободы на один месяц - до шести лет и 11 месяцев. Соратнику Сергия Всеволоду Могучеву срок заключения также уменьшили на один месяц - до четырёх лет и 11 месяцев.

В суде отметили, что в качестве смягчающего обстоятельства были учтены занятие экс-схимонаха благотворительностью, а у его соратника - наличие родственников на иждивении.

Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия в совокупности к семи годам лишения свободы за ролики с разжиганием ненависти по отношению к евреям и мусульманам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

