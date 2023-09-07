Бывшему схимонаху Сергию смягчили приговор
Мосгорсуд смягчил приговор экс-схимонаху Сергию (Николай Романов), который был осуждён по делу о разжигании ненависти, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты и сократил Романову срок лишения свободы на один месяц - до шести лет и 11 месяцев. Соратнику Сергия Всеволоду Могучеву срок заключения также уменьшили на один месяц - до четырёх лет и 11 месяцев.
В суде отметили, что в качестве смягчающего обстоятельства были учтены занятие экс-схимонаха благотворительностью, а у его соратника - наличие родственников на иждивении.
Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия в совокупности к семи годам лишения свободы за ролики с разжиганием ненависти по отношению к евреям и мусульманам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти США ввели санкции против 11 россиян
- Бывшему схимонаху Сергию смягчили приговор
- Мэр Нью-Йорка заявил о разрушении города мигрантами
- «Дефицита не будет»: Сигарет хватит после ухода British American Tobacco
- Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили рекорды
- США модернизируют танк Abrams
- Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы
- В Габоне освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу
- Из нижегородской колонии-поселения сбежали трое осужденных
- СМИ: В Москве произошел пожар на заводе «Салют»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru