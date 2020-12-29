Бывшего схимонаха Сергия арестовали на два месяца
Столичный Басманный суд арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (в миру Николая Романова), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
В ночь на вторник Сергия задержали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, позже его доставили в Москву. Бывшего схимонаха обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину он не признаёт.
Следствие подало ходатайство о заключении бывшего священнослужителя под стражу на два месяца.
Как сообщает пресс-служба Басманного суда, ходатайство Следкома было удовлетворено.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН назвал Сергия «общественной проблемой».
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