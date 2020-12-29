Бывшего схимонаха Сергия арестовали на два месяца

Столичный Басманный суд арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (в миру Николая Романова), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

В ночь на вторник Сергия задержали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, позже его доставили в Москву. Бывшего схимонаха обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину он не признаёт.

Следствие подало ходатайство о заключении бывшего священнослужителя под стражу на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Басманного суда, ходатайство Следкома было удовлетворено.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН назвал Сергия «общественной проблемой».





