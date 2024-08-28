Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который отбывает срок в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области по обвинению в публичных призывах к экстремизму, признали склонным к побегу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Игоря Молохова.

По словам адвоката, сегодня в колонии состоялась комиссия, где было принято решение поставить Стрелкова на профучет. Защита Стрелкова планирует обжаловать это решение в суде после согласования с ним.

Супруга осужденного Игоря Стрелкова сообщила, что он работает резчиком в колонии

О присвоении Стрелкову этого статуса ранее в своем Telegram-канале заявила его супруга — Мирослава Регинская.

Она предположила, что это может быть попыткой воспрепятствовать его условно-досрочному освобождению, на которое он собирался подать в ближайшее время, подчеркнув при этом, что ее муж не имеет намерений совершать побег, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДНРПобегИгорь Стрелков

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