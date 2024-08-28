Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который отбывает срок в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области по обвинению в публичных призывах к экстремизму, признали склонным к побегу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Игоря Молохова.

По словам адвоката, сегодня в колонии состоялась комиссия, где было принято решение поставить Стрелкова на профучет. Защита Стрелкова планирует обжаловать это решение в суде после согласования с ним.