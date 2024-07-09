Бывшего главу района Дагестана арестовали до 5 сентября по делу о мошенничестве

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован во время теракта 23 июня, пробудет под арестом до 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Ему вменяется в вину мошенничество и отмывании денег, полученных преступным путем.

Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста

Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Были атакованы два православных храма, синагога и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Число жертв достигло 21 человека, включая 16 полицейских. Один из погибших — отец Николай, служивший в храме Покрова Пресвятой Богородицы более 40 лет.

Следственный комитет России 24 июня заявил о ликвидации пятерых боевиков. Среди убитых были сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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