Бывшего главу района Дагестана арестовали до 5 сентября по делу о мошенничестве

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован во время теракта 23 июня, пробудет под арестом до 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Ему вменяется в вину мошенничество и отмывании денег, полученных преступным путем.