Бывшая жена Фёдора Бондарчука намерена отсудить у него часть имущества

Блогер Светлана Бондарчук подала исковое заявление в суд на бывшего супруга актёра, кинорежиссера и продюсера Федора Бондарчука, сообщает «Газета.Ru».

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По данным издания, исковые требования направлены на более справедливый раздел совместно нажитого имущества бывших супругов. Первое заседание по рассмотрению этого дела намечено на 22 апреля.

Светлана Бондарчук не первый раз подаёт в суд на бывшего мужа, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

Ранее бывшая жена Федора Бондарчука потребовала раздела имущества, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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