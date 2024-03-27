Бывшая жена Фёдора Бондарчука намерена отсудить у него часть имущества
Блогер Светлана Бондарчук подала исковое заявление в суд на бывшего супруга актёра, кинорежиссера и продюсера Федора Бондарчука, сообщает «Газета.Ru».
По данным издания, исковые требования направлены на более справедливый раздел совместно нажитого имущества бывших супругов. Первое заседание по рассмотрению этого дела намечено на 22 апреля.
Светлана Бондарчук не первый раз подаёт в суд на бывшего мужа, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.
Ранее бывшая жена Федора Бондарчука потребовала раздела имущества, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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