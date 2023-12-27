«Будет не у всех!»: Аналитик Юшков о «полной» газификации страны к 2030 году

«Ключевой момент в том, что мы считаем технически возможной газификацией. Важно отметить, что это не говорит о том, что газ будет везде, даже в каком-нибудь поселке у Северного морского пути. Это не значит, например, что вся Якутия будет газифицирована. Нет, тут как раз важны детали. В целом газификация – это когда «Газпром» подводит газ к границе населенного пункта, а внутри не факт, что у всех будет газ. Это уже программа социальной газификации, а не общая программа», - объяснил он.

По его словам, компания физически может провести газ в отдаленных населенных пунктах, но такое мероприятие не окупится даже за 100 лет, поэтому признается технически невозможным.

«Когда мы говорим о технически возможной газификации, речь идет о рентабельности. В отдаленных населенных пунктах это как раз технически невозможно. То есть, физически это возможно, но нерентабельно, так как не окупится даже за 100 лет. В таком случае речь идет об автономной газификации – перевозка через автоцистерны замороженного газа. А где-то вообще не будет газа, в отдаленных пунктах, куда будут завозить уголь, мазут или дизель. Еще и от людей зависит, потому что провести по участку газ нужно самостоятельно – это десятки тысяч рублей. Но в любом случае это шаг вперед. В 2024 году у «Газпрома» заложены рекордные бюджеты на газификацию», - заключил собеседник НСН.

Компания «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордные 270,3 млрд рублей. Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».



