«Будет не у всех!»: Аналитик Юшков о «полной» газификации страны к 2030 году
Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что технически возможная газификация подразумевает рентабельность, что лишает отдаленные населенные пункты такой возможности.
Технически возможная газификация подразумевает рентабельность, что лишает отдаленные населенные пункты Якутии возможности получить газ до 2030 года, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью НСН.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал, что Россию газифицируют на 100% к 2030 году. Так, на январь уровень газификации составит 89% из 100% технически возможной. При этом на начало 2024 года будет заключено более 1 млн договоров на догазификацию.
«Ключевой момент в том, что мы считаем технически возможной газификацией. Важно отметить, что это не говорит о том, что газ будет везде, даже в каком-нибудь поселке у Северного морского пути. Это не значит, например, что вся Якутия будет газифицирована. Нет, тут как раз важны детали. В целом газификация – это когда «Газпром» подводит газ к границе населенного пункта, а внутри не факт, что у всех будет газ. Это уже программа социальной газификации, а не общая программа», - объяснил он.
По его словам, компания физически может провести газ в отдаленных населенных пунктах, но такое мероприятие не окупится даже за 100 лет, поэтому признается технически невозможным.
«Когда мы говорим о технически возможной газификации, речь идет о рентабельности. В отдаленных населенных пунктах это как раз технически невозможно. То есть, физически это возможно, но нерентабельно, так как не окупится даже за 100 лет. В таком случае речь идет об автономной газификации – перевозка через автоцистерны замороженного газа. А где-то вообще не будет газа, в отдаленных пунктах, куда будут завозить уголь, мазут или дизель. Еще и от людей зависит, потому что провести по участку газ нужно самостоятельно – это десятки тысяч рублей. Но в любом случае это шаг вперед. В 2024 году у «Газпрома» заложены рекордные бюджеты на газификацию», - заключил собеседник НСН.
Компания «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордные 270,3 млрд рублей. Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер министр из кабинета Меркель и экс-глава бундестага Вольфганг Шойбле
- Коста Лакоста и Валерия перепели хит «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой»
- В Москве арестовали за взятку главу предприятия по производству вакцин «Конвасэл»
- Умер первый глава администрации Кировской области Василий Десятников
- Российская академия художеств отрицает планы отставки президента Церетели
- Таможенники передали на нужды СВО конфискованные товары на 520 млн рублей
- СМИ: Avon передумал продавать российские активы
- Сбербанк запустил в банкоматах функцию внесения наличных без карты
- ФАС завела дела против «дочек» ЛУКОЙЛА из-за завышения цен на АЗС
- Мизулина сообщила о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru