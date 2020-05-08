Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания

Легендарную французскую актрису Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания. Об этом сообщает Le Parisien. Издание отмечает, что поводом для иска к 85-летней артистке стали её высказывания в адрес жителей острова Реюньон. Бордо назвала островитян «выродившимся народом». Актриса осудила «варварское» обращение с животными, которое, по её сведениям, практикуют местные жители.

В частности, Бардо упомянула отрубание голов у коз во время индуистских праздников. Это, по мнению актрисы, демонстрирует «пережитки каннибализма прошлых веков». А причиной этого Бардо назвала гены дикарей и варваров, подчеркивает Москва 24.

Напомним, актриса и ранее была судима за проявление расизма. Так, в 2011 году ей выписали штраф в размере 15 тысяч евро.

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Ранее НСН писала, что румынскому телеведущему Раду Банчу назначен штраф 8 тысяч леев (более $1800) за некорректный комментарий по отношению к теннисистке Серене Уильямс. Такое решение принял Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии (CNСD).

Поводом для разбирательства послужил комментарий Банчу в эфире румынского телеканала, где он сравнил Уильямс с обезьяной. В CNCD признали это заявление расистским.

Американка Серена Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток мира. В 2018 году она возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая спортсменка мира.

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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