Большинство россиян в турпоездках смотрят фильмы и сериалы

Примечательно, что чаще всего во время путешествий россияне смотрят комедии, семейные фильмы и триллеры. Чаще всего кино и сериалы в поездках смотрят люди 18-24 лет (40%), а также россияне в возрасте от 25 до 34 лет (38%).

Интересно, что Карачаево-Черкессия возглавила рейтинг регионов, жители которых больше всего времени проводят за просмотром фильмов и сериалов. На втором месте расположилась Кабардино-Балкария, а замкнула тройку лидеров Республика Алтай, отмечает «Газета.Ru».

Ранее актер Никита Пирожков рассказал о съемках в сериале «Патриот», где он играет помощника, раскручивающего аккаунты в соцсетях, напоминает RT.

