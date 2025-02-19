Большинство россиян в турпоездках смотрят фильмы и сериалы
Каждый третий опрошенный россиянин (33%) признался, что регулярно смотрит фильмы или сериалы в поездках, говорится в исследовании «Авитo Путешествия» и Wink.
Примечательно, что чаще всего во время путешествий россияне смотрят комедии, семейные фильмы и триллеры. Чаще всего кино и сериалы в поездках смотрят люди 18-24 лет (40%), а также россияне в возрасте от 25 до 34 лет (38%).
Интересно, что Карачаево-Черкессия возглавила рейтинг регионов, жители которых больше всего времени проводят за просмотром фильмов и сериалов. На втором месте расположилась Кабардино-Балкария, а замкнула тройку лидеров Республика Алтай, отмечает «Газета.Ru».
Ранее актер Никита Пирожков рассказал о съемках в сериале «Патриот», где он играет помощника, раскручивающего аккаунты в соцсетях, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru