В подмосковном Минтрансе рассказали об особенностях вождения весной

Автомобилистов в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры призвали весной быть особо осторожными на дорогах.

По данным министерства, в это время растет число автомобилей на дорогах, а гололедица на дорогах весьма вероятна, да и мокрая дорога даже безо льда увеличивает тормозной путь.

Поэтому автомобилистов призывают быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость, а также не спешить с заменой зимней резины на летнюю, передает «Радио1».

