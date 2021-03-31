В подмосковном Минтрансе рассказали об особенностях вождения весной
31 марта 202118:33
Автомобилистов в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры призвали весной быть особо осторожными на дорогах.
По данным министерства, в это время растет число автомобилей на дорогах, а гололедица на дорогах весьма вероятна, да и мокрая дорога даже безо льда увеличивает тормозной путь.
Поэтому автомобилистов призывают быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость, а также не спешить с заменой зимней резины на летнюю, передает «Радио1».
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31 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru