В подмосковном Минтрансе рассказали об особенностях вождения весной

Автомобилистов в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры призвали весной быть особо осторожными на дорогах.

По данным министерства, в это время растет число автомобилей на дорогах, а гололедица на дорогах весьма вероятна, да и мокрая дорога даже безо льда увеличивает тормозной путь.

Поэтому автомобилистов призывают быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость, а также не спешить с заменой зимней резины на летнюю, передает «Радио1».

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ФОТО: РИА Новости
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