«Больше 30% к окладу»: Каждая вторая компания повысит зарплаты в 2024 году
Наталья Голованова заявила НСН, что чаще всего повышения добиваются работники, которые просят от 30% к окладу.
Каждая вторая компания повысит зарплаты в 2024 году, чаще всего увеличения оклада добиваются работники, которые просят от 30% к имеющейся сумме, заявила НСН глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Каждый четвертый россиян боится просить прибавку к зарплате, потому что это бесполезно, следует из опроса Superjob. При этом 26% опрошенных начали переговоры о повышении оклада. Каждый третий участник опроса планирует подобные переговоры с руководством (32%). Большинство опрошенных — 83% — уверены, что зарабатывают недостаточно и хотели бы увеличить оклад. Только 4% работников считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации.
«Людей, которые полностью довольны своей зарплатой, в принципе не существует. Однако мы очень много исследуем эту тему и знаем, что за последний год большинство компаний повышало зарплаты. Каждая вторая компания планирует повышение в ближайшее время. Это связано с ситуацией на рынке труда, с тем, что сегодня рынок труда становится соискательским. Уже не работодатель диктует эти условия», - объяснила она.
По ее словам, 34% россиян, которые просили значительного повышения, добивались своей цели. Чаще всего отказывали тем, кто просил увеличить оклад на 5%.
«Мы также знаем, что больше и чаще повышения зарплат добиваются те люди, которые просят значительные суммы к своему окладу. Наше исследование показывает, что за последний год повышения зарплаты добивались те, кто просил 30% к окладу и больше. 34% таких россиян добились прибавки. За последний год почти 40% работающих россиян просили у руководства повышения заработка. Мужчины традиционно чаще женщин ставят этот вопрос перед руководством, молодежь – чаще старшего поколения. В прибавке чаще отказывали тем, кто просил повышение на 5%. Восемь из десяти таких работников остались при прежнем окладе», - рассказала Голованова.
Россияне должны получать зарплату не менее 100 тысяч рублей, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, передает «Радиоточка НСН».
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