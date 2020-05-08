Больной Мишустин провел совещание из больнцы
Председатель правительства России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, провел сегодня в режиме онлайн совещание кабинета министров по социально-экономическим вопросам. Об этом информирует пресс-служба кабмина.
Там уточнили, что на повестке стоял очередной пакет мер поддержки экономики, цель которого - восстановление нормального ритма её функционирования после поэтапного снятия ограничений из-за эпидемии. Также участники совещания обсудили меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, передает Ura.ru.
6 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что заболевший глава правительства поправляется, однако у него сохраняется температура и Михаил Мишустин остаётся пока в больнице.
Как уточняет RT, в сегодняшнем совещании приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, временно исполняющий обязанности главы правительства, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru