Больной Мишустин провел совещание из больнцы

Председатель правительства России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, провел сегодня в режиме онлайн совещание кабинета министров по социально-экономическим вопросам. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Там уточнили, что на повестке стоял очередной пакет мер поддержки экономики, цель которого - восстановление нормального ритма её функционирования после поэтапного снятия ограничений из-за эпидемии. Также участники совещания обсудили меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, передает Ura.ru.

6 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что заболевший глава правительства поправляется, однако у него сохраняется температура и Михаил Мишустин остаётся пока в больнице.

Как уточняет RT, в сегодняшнем совещании приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, временно исполняющий обязанности главы правительства, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

