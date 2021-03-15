Болгария откроет границы для туристов 1 мая

Руководство Болгарии сообщила, что с 1 мая открывает границы для туристических поездок. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на вице-премьера и министра туризма Марияну Николову.

Она отметила, что открытие границ согласовано с органами здравоохранения. По ее словам, туристический сезон в этот раз открывается несколько раньше обычного, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли.

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Ранее власти Греции сообщили, что возобновляют прием туристов после 14 мая. В министерстве туризма Испании заявили, что въезд в страну возможен при наличии ковид-паспорта с 19 мая.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмВыезд За ГраницуПандемияБолгария
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