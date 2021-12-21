Более половины заключенных отказались от заявилений об издевательствах над ними

Более 300 заключенных колонии №13 в Саратове отказались от заявлений о пытках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заключенных Снежану Мунтян.

По словам Мунтян, сотрудники колонии психологически давят на заключенных, отговаривают от подачи заявления. Сейчас осталось 104 человека, которые не оказались от своих слов.