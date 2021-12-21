Более половины заключенных отказались от заявилений об издевательствах над ними
Более 300 заключенных колонии №13 в Саратове отказались от заявлений о пытках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заключенных Снежану Мунтян.
По словам Мунтян, сотрудники колонии психологически давят на заключенных, отговаривают от подачи заявления. Сейчас осталось 104 человека, которые не оказались от своих слов.
Ранее стало известно, что более 400 заключенных саратовской колонии №13 написали заявления о пытках, которые к ним применялись, избиениях и вымогании денег.
Следствие возбудило уголовные дела в отношении 10 человек. Они обвиняются в дезорганизации деятельности исправительной колонии.
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