Более половины россиян заявили о доверии к полиции

Согласно статистике ВЦИОМ, в течение последних 10 лет индекс оценок сотрудников полиции с уровня в 13% поднялся в несколько раз и достиг отметки в 54%. Уточняется, что наибольшее доверие граждан вызывают полицейские на транспорте (66%), сотрудники дежурной части (63%), а также участковые инспекторы (59%).

Кроме того, исследование показало, что образ полицейского в сознании россиян «скорее положительный». Среди главных черт представителей этой профессии граждане назвали опрятность, храбрость и вежливость.

Ранее в ноябре прошлого года, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации уровень доверия россиян к сотрудникам полиции выяснили социологи. Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин рассказал НСН, от чего зависит рейтинг доверия населения полиции.

