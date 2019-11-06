Более половины россиян заявили о доверии к полиции
Большая часть россиян рассказала, что испытывают доверие к сотрудникам полиции. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно статистике ВЦИОМ, в течение последних 10 лет индекс оценок сотрудников полиции с уровня в 13% поднялся в несколько раз и достиг отметки в 54%. Уточняется, что наибольшее доверие граждан вызывают полицейские на транспорте (66%), сотрудники дежурной части (63%), а также участковые инспекторы (59%).
Кроме того, исследование показало, что образ полицейского в сознании россиян «скорее положительный». Среди главных черт представителей этой профессии граждане назвали опрятность, храбрость и вежливость.
Ранее в ноябре прошлого года, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации уровень доверия россиян к сотрудникам полиции выяснили социологи. Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин рассказал НСН, от чего зависит рейтинг доверия населения полиции.
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