Более половины россиян хотят больше государственных праздников

Выяснилось также, что среди женщин сторонников новых государственных праздников несколько больше, чем среди мужчин, — 57% и 51% соответственно.

В исследовании также отмечается, что чем старше россияне, тем реже они выступают за увеличение числа нерабочих дней.

Ранее эксперты рассказали в беседе с РИА ФАН, как правильно выбирать подарок на 23 февраля. Они сообщили, почему гели для душа и парфюм лучше не дарить.







