Более половины россиян хотят больше государственных праздников

Более половины россиян (54%) хотели бы, чтобы в стране стало больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Почти треть респондентов (29%) выступили против этого, передает RT.

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Выяснилось также, что среди женщин сторонников новых государственных праздников несколько больше, чем среди мужчин, — 57% и 51% соответственно.

В исследовании также отмечается, что чем старше россияне, тем реже они выступают за увеличение числа нерабочих дней.

Ранее эксперты рассказали в беседе с РИА ФАН, как правильно выбирать подарок на 23 февраля. Они сообщили, почему гели для душа и парфюм лучше не дарить.



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ФОТО: vk.com
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