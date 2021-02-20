Более половины россиян хотят больше государственных праздников
Более половины россиян (54%) хотели бы, чтобы в стране стало больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Почти треть респондентов (29%) выступили против этого, передает RT.
Выяснилось также, что среди женщин сторонников новых государственных праздников несколько больше, чем среди мужчин, — 57% и 51% соответственно.
В исследовании также отмечается, что чем старше россияне, тем реже они выступают за увеличение числа нерабочих дней.
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