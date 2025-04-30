Более четырех тысяч саженцев сосны и дуба высадили в Новой Москве

Более четырех тысяч саженцев сосны и дуба было высажено 29 апреля в Новой Москве на площади 2 гектаров представителями автономной некоммерческой организации по развитию экологических и климатических проектов «Древо жизни» в рамках реализации масштабного проекта на территории ТиНАО.

Проект реализуется в рамках соглашения между столичным департаментом капитального ремонта и АНО «Древо жизни». В его рамках планируется высадить в ТиНАО в 2025 году более 75 тысяч деревьев, а в 2026-м – 120 тысяч.

Гендиректор АНО «Древо жизни» Алексей Рудаков отметил, что совместными усилиями подобраны участки общей площадью более 80 гектаров для проведения лесовосстановления в 2025-2026 годах, из них 31 гектар – в 2025 году.

Одна из исполнительниц хита «Сигма бой», певица и блогер Мария Янковская стала специальным гостем мероприятия.

«Чем больше мы посадим деревьев сегодня, тем чище будет воздух завтра. Мы, молодое поколение, должны помнить, что именно от нас зависит, каким будет мир, в котором мы будем жить», - подчеркнула певица.

В связи с климатическими особенностями региона реализация проекта продолжится осенью, рассказала руководитель проекта АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова.

По её словам, будет высажено более 70 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба.

«К 1 сентября организацией будут разработаны проекты для всех участков. По возможности планируется также реализовать первый в Москве лесоклиматический проект», - добавила Кузнецова.

В начале апреля АНО «Древо жизни» также высадило 12 000 сосен в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади 3 гектаров.

