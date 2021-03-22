Более 9,2 тысячи случаев COVID-19 зафиксировали в России за сутки

Суточный прирост новых заражений коронавирусом в России составил 9 284 случая. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране зарегистрировали 4 466 153 случая заболевания.

Согласно данным оперштаба, за сутки от инфекции вылечились 7 790 россиян, общее число выздоровевших жителей страны достигло 4 077 185.

При этом за минувшие сутки в России зафиксировали 361 смерть от COVID-19. С начала пандемии от инфекции скончался 95 391 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Москве (1586), Санкт-Петербурге (865) и Московской области (646), отмечает «Свободная пресса».

