Более 847 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 154 815 600, увеличившись за сутки более чем на 847 537. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
При этом за сутки в мире было зарегистрировано 14 777 смертей от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 3 236 104.
За последние 24 часа в регионе Юго-Восточной Азии выявили 432 620 случаев заражения, в Северной и Южной Америке — 197 431 случай, в Европе — 152 293 случая.
Лидерами по числу подтвержденных случаев COVID-19 остаются США (32 167 970), Индия (21 077 410) и Бразилия (14 856 888).
Больше всего летальных исходов с начала пандемии зарегистрировано в США (572 987), Бразилии (411 588) и Индии (230 168).
Статистика организации учитывает официально подтвержденные данные об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.
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