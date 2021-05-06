Более 847 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 154 815 600, увеличившись за сутки более чем на 847 537. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом за сутки в мире было зарегистрировано 14 777 смертей от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 3 236 104.

За последние 24 часа в регионе Юго-Восточной Азии выявили 432 620 случаев заражения, в Северной и Южной Америке — 197 431 случай, в Европе — 152 293 случая.

Лидерами по числу подтвержденных случаев COVID-19 остаются США (32 167 970), Индия (21 077 410) и Бразилия (14 856 888).

Больше всего летальных исходов с начала пандемии зарегистрировано в США (572 987), Бразилии (411 588) и Индии (230 168).

Статистика организации учитывает официально подтвержденные данные об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

