Более 750 тысяч человек приняли участие в «Казачьем диктанте — 2025»
Во Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий диктант — 2026» приняли участие 776 804 человека, сообщили организаторы.
К проекту присоединились жители всех 89 регионов России. Среди самых активных — Краснодарский край, Ростовская область, Красноярский край, Омская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Хабаровский край, Ставропольский край, Самарская область и Забайкальский край.
Помимо российских участников, к акции присоединились люди из других стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Молдавии, Узбекистана, Швеции, Латвии, Финляндии и других государств.
Организатором выступило Всероссийское казачье общество. Там отметили, что география акции с каждым годом расширяется.
Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил НСН, что «Казачий диктант» способствовал и способствует межнациональному и межгосударственному укреплению, потому что в акции принимают участие не только казаки и члены их семей, но и все желающие.
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