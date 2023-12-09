Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
9 декабря 202307:29
Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах в субботу. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписание».
По данным на 6:55 мск, во «Внуково» ожидают вылета восемь самолетов, в «Шереметьево» — три. При этом в «Домодедово» задержали десять рейсов, еще два отменили.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в выходные в Москве ожидается слабый снег и до 15 градусов мороза, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru