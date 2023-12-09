Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

По данным на 6:55 мск, во «Внуково» ожидают вылета восемь самолетов, в «Шереметьево» — три. При этом в «Домодедово» задержали десять рейсов, еще два отменили.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в выходные в Москве ожидается слабый снег и до 15 градусов мороза, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

