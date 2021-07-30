Более 120 тыс. человек проголосовали в первые сутки тестирования онлайн-выборов
Более 120 тысяч человек проголосовали в первые сутки тестирования системы дистанционного электронного голосования в Москве, сообщил официальный Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
В штабе призвали всех жителей принять участие в тестах. Сейчас специалисты испытывают технические новшества (отложенное решение, переключение бюллетеней), которые планируется применить на ближайших выборах в сентябре.
Тестирование системы дистанционного электронного голосования началось в Москве 29 июля. Принять участие в нем могут совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Москвичам предлагают ответить на несколько вопросов, в том числе об обязательной вакцинации, развития личного и общественного транспорта. Голосование продолжится до 20:00 30 июля.
Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября.
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