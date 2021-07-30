Более 120 тыс. человек проголосовали в первые сутки тестирования онлайн-выборов

Более 120 тысяч человек проголосовали в первые сутки тестирования системы дистанционного электронного голосования в Москве, сообщил официальный Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В штабе призвали всех жителей принять участие в тестах. Сейчас специалисты испытывают технические новшества (отложенное решение, переключение бюллетеней), которые планируется применить на ближайших выборах в сентябре.