Более 100 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве
Более 100 тысяч человек приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования в Москве. Об этом сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.
«Тестовое голосование идет 11 часов: число участников испытания столичной платформы перевалило за 100 тысяч», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора, а также с помощником для слабовидящего стартовала в Москве в четверг. В ходе теста пользователям необходимо ответить на вопросы о необходимости обязательной вакцинации от коронавируса для представителей общественно значимых профессий, а также о приоритете развития личного или общественного транспорта.
Принять участие в тестовом голосовании могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Голосование завершится в 20:00 пятницы, 30 июля.
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