Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили в Ростовской области в рамках первого этапа пилотного климатического лесного проекта «Древо жизни». Площадь посадки охватила три гектара в Вёшенском участковом лесничестве на малой родине нобелевского лауреата по литературе Михаила Шолохова, 120 лет со дня рождения которого будет отмечаться в мае.



Лесовосстановление особенно важно для Ростовской области, где остро стоит проблема опустынивания и сокращения биоразнообразия. В администрации Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» отметили неоценимый вклад писателя в сохранение природных богатств Донского края. Шолохов инициировал создание массивов хвойных лесов Верхнего Дона. В высадке деревьев приняли дети и воспитатели культурно-просветительского центра «Шолоховское наследие».

Как рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Древо жизни» Алексей Рудаков, это только начало масштабного проекта по созданию новых и восстановлению существующих лесов в регионе. Они играют одну из ведущих ролей в смягчении последствий глобального изменения климата за счет поглощения углекислого газа. Так, 12 тысяч деревьев сосны обыкновенной за 15 лет способны поглотить почти 163 тонны СО2.

Организаторы также отметили, что первые усилия по борьбе с опустыниванием на ростовской земле предприняли еще казаки 120 лет назад. АНО «Древо жизни» учреждена в 2025 году для создания новых и восстановления существующих лесов в рамках усилий по смягчению последствий изменения климата на территории России.

