Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области

По данным ведомства, ещё шесть человек пострадали, четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Двоим назначено амбулаторное лечение, один из них ребёнок», - говорится в сообщении.

Ранее автомобильный мост через реку Молодильню разрушился в подмосковном городе Истра из-за паводка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

