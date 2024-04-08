Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области

Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла в результате обрушения Панинского моста в городе Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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По данным ведомства, ещё шесть человек пострадали, четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Двоим назначено амбулаторное лечение, один из них ребёнок», - говорится в сообщении.

Ранее автомобильный мост через реку Молодильню разрушился в подмосковном городе Истра из-за паводка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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