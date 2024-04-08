Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области
8 апреля 202418:10
Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла в результате обрушения Панинского моста в городе Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, ещё шесть человек пострадали, четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
«Двоим назначено амбулаторное лечение, один из них ребёнок», - говорится в сообщении.
Ранее автомобильный мост через реку Молодильню разрушился в подмосковном городе Истра из-за паводка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru