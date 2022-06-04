Boeing приостановила в мае производство 737 MAX из-за проблем с поставками
3 июня 202223:58
Американская компания Boeing приостановила производство самолетов 737 MAX в мае из-за проблем с поставками. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Приостановка продлилась около десяти дней. По данным газеты, нехватка материалов и сотрудников наблюдается у десяти поставщиков компании.
В связи с ситуацией пострадала ирландская авиакомпания Ryanair, ей пришлось уменьшить количество полетов в летнем расписании, пишет газета.
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3 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru