Boeing приостановила в мае производство 737 MAX из-за проблем с поставками

Американская компания Boeing приостановила производство самолетов 737 MAX в мае из-за проблем с поставками. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Приостановка продлилась около десяти дней. По данным газеты, нехватка материалов и сотрудников наблюдается у десяти поставщиков компании.

В связи с ситуацией пострадала ирландская авиакомпания Ryanair, ей пришлось уменьшить количество полетов в летнем расписании, пишет газета.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Boeing 737
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