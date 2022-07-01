Кабмин выделил 28 млрд рублей на ускорение строительства трассы Москва - Казань
Правительство России дополнительно выделит 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12 Москва - Казань. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
«Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например во Владимирской области, где будет построено 26 км дороги. Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году», — отмечается в сообщении.
Средства выделят из резервного фонда правительства.
Участок трассы в Московской и Владимирской областях протяженностью 49 км планируется запустить в тестовом режиме в конце текущего года.
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