Кабмин выделил 28 млрд рублей на ускорение строительства трассы Москва - Казань

«Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например во Владимирской области, где будет построено 26 км дороги. Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году», — отмечается в сообщении.

Средства выделят из резервного фонда правительства.

Участок трассы в Московской и Владимирской областях протяженностью 49 км планируется запустить в тестовом режиме в конце текущего года.

