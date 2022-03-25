Bloomberg: Spotify уйдет из России

Стриминговый сервис Spotify уходит из России, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что это должно произойти в апреле.

Ранее Spotify объявил о закрытии своего офиса в России из-за ситуации на Украине. При этом отмечалось, что сам сервис останется доступным для российских пользователей.

В то же время в Spotify уже был удален контент, который спонсируется российскими властями, в том числе подкасты, принадлежащие российским СМИ.

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ФОТО: РИА Новости
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