Bloomberg: Spotify уйдет из России
25 марта 202219:48
Стриминговый сервис Spotify уходит из России, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что это должно произойти в апреле.
Ранее Spotify объявил о закрытии своего офиса в России из-за ситуации на Украине. При этом отмечалось, что сам сервис останется доступным для российских пользователей.
В то же время в Spotify уже был удален контент, который спонсируется российскими властями, в том числе подкасты, принадлежащие российским СМИ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru