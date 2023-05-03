Блогер Эдвард Бил развелся с женой
3 мая 202318:06
Блогер Эдвард Бил развелся с женой Дианой после семи лет брака. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Люблинский суд города Москвы.
Отмечается, что свидетельство о расторжении брака было зарегистрировано 3 мая.
Пара состояла в браке семь лет, они воспитывают дочь Эмили и сына Оскара.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru