Блогер Эдвард Бил развелся с женой

Блогер Эдвард Бил развелся с женой Дианой после семи лет брака. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Люблинский суд города Москвы.

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Отмечается, что свидетельство о расторжении брака было зарегистрировано 3 мая.

Пара состояла в браке семь лет, они воспитывают дочь Эмили и сына Оскара.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:БракРазвод

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