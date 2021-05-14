Блогер Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине

Блогер Эдвард Бил, который устроил массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Геннадий Удунян. Сумму компенсации он не назвал, сославшись на конфиденциальность такой информации.

Защитник также рассказал, что в связи с выплатой компенсации потерпевшая сторона направила в полицию ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

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Адвокат потерпевшей Марии Артемовой также подтвердил информацию о получении компенсации и примирении сторон.

ДТП с участием блогера Била произошло 1 апреля на Смоленской площади, передает РИА ФАН. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего серьезно пострадала женщина. В отношении Била заведено уголовное дело явлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения.


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ФОТО: РИА Новости
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