Блогер Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине
Блогер Эдвард Бил, который устроил массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Геннадий Удунян. Сумму компенсации он не назвал, сославшись на конфиденциальность такой информации.
Защитник также рассказал, что в связи с выплатой компенсации потерпевшая сторона направила в полицию ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Адвокат потерпевшей Марии Артемовой также подтвердил информацию о получении компенсации и примирении сторон.
ДТП с участием блогера Била произошло 1 апреля на Смоленской площади, передает РИА ФАН. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего серьезно пострадала женщина. В отношении Била заведено уголовное дело явлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения.
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