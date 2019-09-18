Благотворительный фонд оказал помощь ветеранам в Тулуне

Благотворительный фонд «Память поколений» помог ветеранам боевых действий из Тулуна, пострадавшим от наводнения.

Отмечается, что ветеранам была оказана финансовая поддержка в приобретении бытовых вещей, которые необходимы каждый день. Каждому из 14 ветеранов было выдано по 50 тысяч рублей на нужды бытового характера — технику, одежду, домашнюю утварь.

Как рассказала исполнительный директор БФ «Память поколений» Катерина Круглова, обыкновенно фонд оказывает поддержку медицинского характера, но в ситуации, когда многие ветераны остались без вещей первой необходимости, было принято решение изменить традициям.