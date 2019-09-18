Благотворительный фонд оказал помощь ветеранам в Тулуне
Благотворительный фонд «Память поколений» помог ветеранам боевых действий из Тулуна, пострадавшим от наводнения.
Отмечается, что ветеранам была оказана финансовая поддержка в приобретении бытовых вещей, которые необходимы каждый день. Каждому из 14 ветеранов было выдано по 50 тысяч рублей на нужды бытового характера — технику, одежду, домашнюю утварь.
Как рассказала исполнительный директор БФ «Память поколений» Катерина Круглова, обыкновенно фонд оказывает поддержку медицинского характера, но в ситуации, когда многие ветераны остались без вещей первой необходимости, было принято решение изменить традициям.
«В столь сложное время, когда ветеранам боевых действий в Афганистане, оказавшимся на затопленных территориях города Тулуна, крайне необходима помощь бытового назначения, мы просто не могли остаться в стороне. Ранее они защищали Родину ценой своего здоровья и жизни, а теперь мы должны им помочь в сложной жизненной ситуации», — заявила Круглова.
Ранее НСН сообщала, что восстановление жилья и инфраструктуры Иркутской области обойдётся в 40 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, отметив, что правительство утвердило соответствующую программу. Мутко подчеркнул, что в неё вошли 211 объектов. Программа рассчитана до 2023 года.
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