Бездомные собаки напали на девочку под Хабаровском

Бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку в селе Галкино в Хабаровском крае, сообщает СУ СК РФ по региону и Еврейской автономной области.

Бездомные собаки напали на ребенка в Махачкале

Ребенок получил травмы. Сейчас девочка проходит амбулаторное лечение. Региональная прокуратура назначила проверку, после которой при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ранее в Югре стая бродячих собак напала на женщину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Хабаровский КрайДетиСобаки

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