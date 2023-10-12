Бездомные собаки напали на девочку под Хабаровском
12 октября 202301:35
Бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку в селе Галкино в Хабаровском крае, сообщает СУ СК РФ по региону и Еврейской автономной области.
Ребенок получил травмы. Сейчас девочка проходит амбулаторное лечение. Региональная прокуратура назначила проверку, после которой при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.
Ранее в Югре стая бродячих собак напала на женщину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru