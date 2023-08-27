Бездомные собаки напали на ребенка в Махачкале
27 августа 202321:59
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru