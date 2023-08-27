Бездомные собаки напали на ребенка в Махачкале

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеСобакиМахачкала

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