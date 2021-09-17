«Без стыда и совести»: Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах

Председатель Центральной Избирательной комиссии Элла Памфилова призвала дать бой провокациям, которые могут быть организованы в ходе выборов в России 17, 18 и 19 сентября. Эту тему она подняла в информационном центре ЦИК. По словам Памфиловой провокаторы будут стараться выбить избирательные комиссии на местах из ритма работы.

«Желающих провокаторов будет немало. Заранее уже написаны доклады о том, что выборы будут самые грязные. Уже растиражировали ранжир сколько регионов «чистых», сколько «грязных», простите меня. Большие деньги зарубежные надо отрабатывать. Отрабатывают – без стыда и совести», - отметила глава ЦИК.