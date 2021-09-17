«Без стыда и совести»: Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах

Председатель Центральной Избирательной комиссии Элла Памфилова призвала дать бой провокациям, которые могут быть организованы в ходе выборов в России 17, 18 и 19 сентября. Эту тему она подняла в информационном центре ЦИК. По словам Памфиловой провокаторы будут стараться выбить избирательные комиссии на местах из ритма работы.

«Желающих провокаторов будет немало. Заранее уже написаны доклады о том, что выборы будут самые грязные. Уже растиражировали ранжир сколько регионов «чистых», сколько «грязных», простите меня. Большие деньги зарубежные надо отрабатывать. Отрабатывают – без стыда и совести», - отметила глава ЦИК.

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Элла Памфилова приветствовала всех наблюдателей, даже «самых радикальных и оппозиционных», если они выявят какие-то нарушения и помогут Центризбиркому их предупредить.

Глава ЦИК также призвала обращаться на горячую линию 8-800-200-00-20 в случае возникновения каких-либо проблем. Для членов избирательных комиссий в регионах также открыт специальный канал связи для оказания правовой и психологической помощи.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ПровокацииЦИКЭлла Памфилова
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