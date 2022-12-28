«Без мата и роскоши»: ЕР разработала кодекс для поведения депутатов в соцсетях
«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, сообщает РБК.
Отмечается, что депутатам разослали кодекс из 11 пунктов, среди которых рекомендации не комментировать международную повестку, не писать в социальных сетях «в неадекватном физическом и психическом состоянии», не использовать обсценную лексику, не выкладывать в социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.
Также были приведены примеры некорректного поведения. Например, с критикой в партии отнеслись к посту Султана Хамзаева, который еще в январе высказался в поддержку «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией».
В пресс-службе ЕР пока данную информацию не комментировали.
Ранее рекомендации дали сотрудникам ГИБДД. Так, научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций, в которые могут попасть сотрудники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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