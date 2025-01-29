«Без косух и крокодилов!»: Кожаную одежду назвали неуместной в Год змеи
Змеиные и крокодиловые принты – это атавизм, кожа устарела, при этом зеленый цвет в Китае считают символом богатства, а желтый – императорским, сказал в эфире НСН Александр Белов.
«Императорский» желтый цвет в одежде в Год змеи будет уместнее вышедших из моды кожи, змеиных и крокодиловых принтов, объяснил в интервью НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.
В Китае 29 января отпраздновали Новый год по лунному календарю. Таким образом год Дракона ушел в прошлое, а символом 2025 года стала зеленая деревянная Змея. Специалисты советуют встречать этот праздник без элементов змеиной кожи в одежде - якобы символ года будет очень недоволен и отомстит.
«Змеиный принт - это уже атавизм, и его часто носят люди, которые любят выглядеть дорого, но на самом деле это выглядит недорого. Крокодиловый принт, также как и змеиный, уже не является трендовым. Что касается кожаной одежды, курток и косух, я не рекомендую в этом году приобретать такие вещи. Это немножко устарело, лучше заменить кожаные вещи на шерсть или трикотаж, это будет смотреться благородно и не так вычурно», - сказал Белов.
Он также посоветовал выбирать одежду светлых тонов, не забывая о магии желтого и зеленого цветов.
«В Китае есть общепризнанные цвета. Зеленый считается символом богатства, а желтый является цветом императора. Думаю, они будут идеально подходить для встречи китайского Нового года. Если в целом говорить о трендах на ближайшее время, рекомендуется использовать светлую гамму цветов: например, бежевый, оттенки бледно-зеленого, или даже коралловым можем сделать этот мир немножко ярче. Также надо найти грань между оверсайзом и приталенностью, подбирать фасоны средней ширины», - заключил собеседник НСН.
Стилист и телеведущий Александр Рогов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о «фэшн-экстремизме», когда звезды покупают дорогую одежду, красуются в ней на мероприятиях, а потом сдают назад в магазин.
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