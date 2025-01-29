«Без косух и крокодилов!»: Кожаную одежду назвали неуместной в Год змеи

«Императорский» желтый цвет в одежде в Год змеи будет уместнее вышедших из моды кожи, змеиных и крокодиловых принтов, объяснил в интервью НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.

В Китае 29 января отпраздновали Новый год по лунному календарю. Таким образом год Дракона ушел в прошлое, а символом 2025 года стала зеленая деревянная Змея. Специалисты советуют встречать этот праздник без элементов змеиной кожи в одежде - якобы символ года будет очень недоволен и отомстит.