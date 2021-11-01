Бесплатные лекарства получат до 2 млн COVID-больных на домашнем лечении

Кабинет министров окажет помощь в закупке лекарств для больных COVID-19, которые проходят лечение в домашних условиях, а также обеспечит больницы кислородом для пациентов на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Премьер отметил, что дома лечатся большинство людей, заражённых коронавирусом. На закупку для них медикаментов из бюджета выделено дополнительно 11 миллиардов рублей. В общей сложности бесплатными для пациентов препаратами будут обеспечены около двух миллионов человек.

Что касается кислорода для больниц, то его острая необходимость сейчас ощущается в 50 субъектах федерации, сообщил Мишустин. нА закупку концентрата газа будет выделено ещё более 5 миллиардов рублей.

Премьер-министр поручил министерству здравоохранения в максимально сжатые сроки заключить соглашения с регионами на предоставление трансфертов, чтобы как можно скорее восполнить нехватку кислорода в больницах.

