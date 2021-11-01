Бесплатные лекарства получат до 2 млн COVID-больных на домашнем лечении
Кабинет министров окажет помощь в закупке лекарств для больных COVID-19, которые проходят лечение в домашних условиях, а также обеспечит больницы кислородом для пациентов на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.
Премьер отметил, что дома лечатся большинство людей, заражённых коронавирусом. На закупку для них медикаментов из бюджета выделено дополнительно 11 миллиардов рублей. В общей сложности бесплатными для пациентов препаратами будут обеспечены около двух миллионов человек.
Что касается кислорода для больниц, то его острая необходимость сейчас ощущается в 50 субъектах федерации, сообщил Мишустин. нА закупку концентрата газа будет выделено ещё более 5 миллиардов рублей.
Премьер-министр поручил министерству здравоохранения в максимально сжатые сроки заключить соглашения с регионами на предоставление трансфертов, чтобы как можно скорее восполнить нехватку кислорода в больницах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru