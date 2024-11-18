Один человек пострадал в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

Мирный житель получил ранения после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу на участке автодороги Никольское — Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавшего с ранением ноги доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ему окажут всю необходимую помощь.

Гладков: В Белгородской области при атаке БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

Также в поселке Малиновка Белгородского района после атаки БПЛА повреждена крыша жилого дома, а в Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе были выбиты окна, посечены кровля и забор частного дома.

Ранее, 18 ноября, Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате атак украинских дронов пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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