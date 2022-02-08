Массовые обыски идут в Петербурге из-за вопросов по уборке снега
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в несколько десятков управляющих компаний и дорожных предприятий Санкт-Петербурга. Массовые оперативные мероприятия проводятся в связи с неудовлетворительной уборкой снега в городе, передаёт РИА Новости.
Как уточняет издание «Фонтанка», обыски организованы в рамках возбуждённых ранее уголовных дел, которые связаны с мошенническими действиями жилкомсервисов или травмами людей, полученными из-за гололеда и падения сосулек этой зимой.
Представители силовых структур изымают документацию об актах приёмки работ, их объемам, выплатам зарплат.
Ранее сегодня стало известно о гибели накануне дворника в Северной столице под глыбой льда, свалившейся с крыши одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте.
Уборка снега и льда в Санкт-Петербурге регулярно вызывает возмущение горожан. Однако губернатор Александр Беглов называет критику политическим заказом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru