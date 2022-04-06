Баталина: Все средства на соцвыплаты сохранятся
В условиях санкций средства, предусмотренные на выполнение всех социальных выплат, в том числе материнского капитала, будут сохранены. Об этом на площадке ОНФ рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Она добавила, что на все выплаты в полном объеме предусмотрены средства как в федеральном, так и в региональных бюджетах. По ее словам, в 2022 году только в федеральном бюджете на меры поддержки заложено 1,2 триллиона рублей.
Ранее СМИ сообщили, что с 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных выплат.
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