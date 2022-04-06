Баталина: Все средства на соцвыплаты сохранятся

Она добавила, что на все выплаты в полном объеме предусмотрены средства как в федеральном, так и в региональных бюджетах. По ее словам, в 2022 году только в федеральном бюджете на меры поддержки заложено 1,2 триллиона рублей.

Ранее СМИ сообщили, что с 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных выплат.