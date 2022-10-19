Бастрыкин: Западные санкции не повлияли на работу СК

Как отметил глава Следкома, при создании комитета почти вся необходимая для работы криминалистов техника производилась за рубежом.

«Но за прошедшие годы мы планомерно закупали отечественные образцы, и сейчас значительная часть криминалистической техники, применяемой нашими подразделениями, отечественного производства. Зачастую российская техника позволяет более эффективно работать на местах происшествий, чем зарубежные аналоги», — поделился Бастрыкин.

Председатель СК заключил, что западные санкции «никак не повлияли на работу» сотрудников комитета.

