Бастрыкин: Западные санкции не повлияли на работу СК

Многочисленные санкции Запада в отношении России не повлияли на работу следователей и криминалистов Следственного комитета РФ. Об этом рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

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Как отметил глава Следкома, при создании комитета почти вся необходимая для работы криминалистов техника производилась за рубежом.

«Но за прошедшие годы мы планомерно закупали отечественные образцы, и сейчас значительная часть криминалистической техники, применяемой нашими подразделениями, отечественного производства. Зачастую российская техника позволяет более эффективно работать на местах происшествий, чем зарубежные аналоги», — поделился Бастрыкин.

Председатель СК заключил, что западные санкции «никак не повлияли на работу» сотрудников комитета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин
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