Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в Россию

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал к жёсткому регламентированию въезда мигрантов на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Выступая в дипломатической академии МИД России на тему миграционной преступности, он указал, что «это сложная проблема», решать которую следует комплексно.

«Наша позиция – жёстко регламентировать въезд мигрантов», - цитирует Бастрыкиа пресс-служба СК РФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо жёстко контролировать все передвижения мигрантов по России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:МигрантыАлександр БастрыкинСледственный Комитет Рф

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