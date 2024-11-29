Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в Россию
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал к жёсткому регламентированию въезда мигрантов на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выступая в дипломатической академии МИД России на тему миграционной преступности, он указал, что «это сложная проблема», решать которую следует комплексно.
«Наша позиция – жёстко регламентировать въезд мигрантов», - цитирует Бастрыкиа пресс-служба СК РФ.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо жёстко контролировать все передвижения мигрантов по России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru