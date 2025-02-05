Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату

Необходимо расширить перечень преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Выступая на заседании расширенной коллегии ведомства он указал, что в этот список следует включить мошенничество и растрату.

Также Бастрыкин выступил с предложением ввести возможность неотложного ареста имущества при производстве по делам, связанным с коррупцией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается конфискация имущества за организацию нелегальной миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:РастратаМошенничествоКонфискацияСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

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