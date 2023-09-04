«Баста, Иван»: Альфа-банк нашел нового амбассадора

На этом «посту» рэпер сменит телеведущего Ивана Урганта, который был амбассадором банка с 2020 года.

В пресс-службе Альфа-банк уточнили, что Баста примет участие в новой имиджевой кампании банка, появится в рекламных роликах, в том числе на ТВ, а также будет присутствовать на Альфа-конфе в Нижнем Новгороде и Москве.

«Баста уже давно с Альфа-Банком — как клиент и предприниматель, доверивший банку свой бизнес. Баста — герой наших новых историй. Про умных и свободных», - добавили в кредитной организации.

Ранее Тимати заявил, что в России лучшим поп-исполнителем является Филипп Киркоров, а из рэперов - Баста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».