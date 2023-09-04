«Баста, Иван»: Альфа-банк нашел нового амбассадора
Альфа-банк объявил, что новым лицом рекламной кампании кредитной организации будет музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).
На этом «посту» рэпер сменит телеведущего Ивана Урганта, который был амбассадором банка с 2020 года.
В пресс-службе Альфа-банк уточнили, что Баста примет участие в новой имиджевой кампании банка, появится в рекламных роликах, в том числе на ТВ, а также будет присутствовать на Альфа-конфе в Нижнем Новгороде и Москве.
«Баста уже давно с Альфа-Банком — как клиент и предприниматель, доверивший банку свой бизнес. Баста — герой наших новых историй. Про умных и свободных», - добавили в кредитной организации.
Ранее Тимати заявил, что в России лучшим поп-исполнителем является Филипп Киркоров, а из рэперов - Баста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru