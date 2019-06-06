Бари Алибасова готовят к операции

Участник группы «На-На» Владимир Левкин сообщил, что продюсера и шоу-мена Бари Алибасова говорят к операции.

По его словам, в течение трех дней Алибасов будет пить обезболивающие препараты, после этого врачи точно поймут, есть ли необходимость в операции.

«Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», — сообщил Левкин АГН «Москва».

Кроме того, Левкин не подтвердил информацию о том, что Алибасов впал в кому.

Вечером 4 июля Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком. Инцидент произошел в квартире продюсера, пишет «Газета.ру». Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее в Сети появилась информация о смерти Алибасова, однако, позднее ее опроверг пресс-секретарь продюсера.



