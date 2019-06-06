Бари Алибасова готовят к операции
Участник группы «На-На» Владимир Левкин сообщил, что продюсера и шоу-мена Бари Алибасова говорят к операции.
По его словам, в течение трех дней Алибасов будет пить обезболивающие препараты, после этого врачи точно поймут, есть ли необходимость в операции.
«Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», — сообщил Левкин АГН «Москва».
Кроме того, Левкин не подтвердил информацию о том, что Алибасов впал в кому.
Вечером 4 июля Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком. Инцидент произошел в квартире продюсера, пишет «Газета.ру». Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее в Сети появилась информация о смерти Алибасова, однако, позднее ее опроверг пресс-секретарь продюсера.
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